7 tortas fit de liquidificador
Veja opções ideais para quem busca uma boa alimentação sem abrir mão do sabor e praticidade
As tortas, conhecidas por sua versatilidade, podem ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.
Confira, a seguir, 7 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.
Torta de espinafre com queijo cottage
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de tofu com tomate seco
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, o sal até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e misture com o tofu amassado e o tomate seco. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.
Torta de abóbora com carne moída
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite desnatado, a farinha de amêndoas, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Junte a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Torta de frango
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Massa e montagem
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva, a farinha de aveia e o sal até obter uma mistura homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Sirva polvilhado com queijo muçarela ralado.
Torta de atum com legumes
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Em um recipiente, misture o atum, a abobrinha e a cenoura. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Acrescente o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.
Torta de queijo branco e milho-verde
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado, o azeite de oliva e o farelo de aveia até obter uma mistura homogênea e cremosa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o fermento químico e misture delicadamente apenas para incorporar.
Unte uma forma com azeite de oliva e polvilhe farinha de aveia. Despeje metade da massa na forma e reserve. Em um recipiente, misture o milho-verde, a cebola, queijo branco e o iogurte. Distribua sobre a forma e cubra com o restante da massa. Polvilhe com orégano e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Torta de berinjela
Ingredientes
Recheio
Massa
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a berinjela e o tomate por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo integral e o sal até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
