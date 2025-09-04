8 benefícios da batata-doce para a saúde Veja como o consumo desse tubérculo pode favorecer o funcionamento do corpo e ajudar a prevenir doenças Portal EdiCase|Do R7 04/09/2025 - 17h19 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

8 benefícios da batata-doce para a saúde Portal EdiCase

Acredita-se que a batata-doce tenha surgido nas Américas, mais especificamente na região da América do Sul e Central. Sua trajetória histórica e sua versatilidade culinária destacam a importância e o apelo duradouro desse vegetal nutritivo em todo o mundo. Inclusive, seja como parte de uma refeição ou como um lanche saudável, incorporar esse tubérculo na dieta pode trazer melhorias significativas para o bem-estar.

Abaixo, confira 8 benefícios da batata-doce para a saúde!

1. Fonte rica de vitaminas e minerais

Verdadeiro arsenal de nutrientes, a batata-doce é rica em vitaminas A, C e E, além de minerais como potássio, magnésio e ferro. Esses componentes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, atuando na manutenção da saúde da pele e dos olhos.

‌



2. Auxilia no controle do diabetes

Graças ao seu baixo índice glicêmico, a batata-doce libera açúcar no sangue de forma gradual, evitando picos de glicemia. Isso a torna uma excelente opção para pessoas com diabetes ou para quem busca prevenir a doença. Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a condição no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030.

‌



3. Promove a saúde digestiva

As fibras presentes na batata-doce favorecem o funcionamento intestinal, promovendo uma digestão mais eficiente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Elas auxiliam na formação do bolo fecal, facilitando a evacuação e prevenindo a constipação.

‌



4. Contribui para a saúde do coração

Os nutrientes presentes na batata-doce, como o potássio e as fibras, contribuem para a saúde cardiovascular. O potássio ajuda a regular a pressão arterial, enquanto as fibras podem reduzir os níveis de colesterol no sangue.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Fortalece o sistema imunológico

A alta concentração de vitamina A na batata-doce é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. Isso porque ela atua na manutenção das barreiras físicas do corpo, como a pele e as mucosas, e na regulação da resposta imune.

Além disso, a vitamina C presente nesse tubérculo também tem papel importante na defesa do organismo contra infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

6. Auxilia na perda de peso

Rica em fibras, a batata-doce pode ser uma grande aliada na perda de peso. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

7. Promove a saúde da pele

Vitaminas A e E, antioxidantes presentes no tubérculo, são essenciais para a saúde da pele. Elas ajudam a protegê-la dos danos causados pelos radicais livres e pelo envelhecimento precoce. Ademais, a vitamina A é crucial para a renovação celular e a manutenção de uma pele saudável e radiante.

8. Auxilia na saúde ocular

A batata-doce é um tubérculo rico em betacaroteno, que é convertido pelo organismo em vitamina A, essencial para a manutenção da visão. A combinação desse nutriente com o zinco também pode contribuir para a prevenção de degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Isso é o que sugere o ensaio clínico “Age-Related Eye Disease Study (AREDS)“, patrocinado pelo National Eye Institute (NEI) dos EUA e publicado no jornal JAMA Ophthalmology. Realizado com mais de 4.000 pacientes, o experimento demonstrou que, em indivíduos com quadro intermediário ou avançado de DMRI, uma combinação de zinco, betacaroteno e vitaminas C e E reduziu entre 25% e 19% o risco de perda de visão causada pela doença.