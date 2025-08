8 dicas para fazer uma boa redação no Enem Veja estratégias para construir um bom texto e alcançar a nota máxima no exame Portal EdiCase|Do R7 01/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h18 ) twitter

A redação cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é do tipo dissertativo-argumentativo. Isso significa que o participante deve apresentar uma tese sobre um tema proposto, desenvolver argumentos que sustentem sua opinião e concluir com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Todavia, os estudantes ainda apresentam dificuldades na escrita de um texto dissertativo-argumentativo, conforme os dados do Ministério da Educação (MEC). Em 2024, dos 4,3 milhões de candidatos do Enem, apenas 12 tiraram nota mil na redação, entre eles, somente 1 era de escola pública; o número é consideravelmente menor do que no ano anterior, quando 60 estudantes tiraram nota máxima.

Por isso, abaixo, confira 8 dicas para fazer uma boa redação no Enem!

1. Introdução

A introdução deve conter informações sobre o assunto, e duas frases, afirmativas ou negativas, que serão explicadas nos dois parágrafos reservados ao desenvolvimento.

2. Desenvolvimento

Use argumentos, baseados nas leituras feitas, para discorrer sobre as afirmações lançadas. Fazer citações, mencionar anos, fatos ocorridos etc., ajudarão a elevar a sua nota, pois demonstrarão conhecimento.

3. Conclusão

A conclusão deve trazer uma proposta de solução ao argumento defendido no texto. Para isso, os estudantes devem responder às seguintes perguntas:

O quê? : ações necessárias para resolver o problema. Sugerimos duas.

: ações necessárias para resolver o problema. Sugerimos duas. Quem? : agentes responsáveis pelas ações. Recomendamos que o poder público faça parte dos agentes.

: agentes responsáveis pelas ações. Recomendamos que o poder público faça parte dos agentes. Como? : a maneira como as ações serão praticadas.

: a maneira como as ações serão praticadas. Para quê?: efeitos esperados com a ação.

4. Evite ambiguidade

Não basta conhecer a estrutura do texto. Uma redação bem redigida não pode ter ambiguidade. Exemplo:

Errado : Cida disse para Sérgio que sua mãe havia chegado. O fato de não deixar claro de quem era a mãe, gera ambiguidade.

: Cida disse para Sérgio que sua mãe havia chegado. O fato de não deixar claro de quem era a mãe, gera ambiguidade. Certo: Cida disse para Sérgio que a mãe dela/dele havia chegado. A substituição do pronome resolve a ambiguidade.

5. Construa um texto coeso

A coerência é estabelecida a partir de elementos que asseguram a ligação entre as palavras e as frases de um texto para garantir a continuidade da ideia e sentido. Para isso, são utilizados conectivos, preposições, pronomes e advérbios.

Exemplo 1

Ociosidade. Enem chegando. Tranquilidade.

As frases acima não apresentam ligação entre elas. Cada uma tem o seu próprio significado. Vamos transformá-las em um texto coeso?

Minha ociosidade me deixa preocupada, à medida que o Enem está chegando. Sendo assim, a tranquilidade precisa se transformar em estudo.

Exemplo 2

Sérgio só compra carne, porque é vegetariano.

A incoerência desta frase consiste no fato de que quem é vegetariano não come carne.

Sérgio só come legumes, porque é vegetariano.

Essa frase apresenta coerência.

O candidato precisa se preocupar, também, com a norma padrão da Língua Portuguesa, pois essa é a competência número 1 analisada pelos avaliadores.

6. Cuidado com a gramática

Erros gramaticais podem comprometer significativamente a sua nota na redação do Enem. Dominar regras de ortografia, pontuação, concordância e regência é essencial para garantir a clareza e a formalidade do texto.

7. Evite frases prontas e clichês

Expressões como “desde os primórdios da humanidade” ou “na sociedade em que vivemos” são genéricas e pouco criativas. Busque originalidade e clareza nas suas frases.

8. Exercite a escrita e a leitura

Treine a escrita de vários textos, lendo as redações que tiraram nota mil. E leia muito, porque o conhecimento é essencial para defender seu ponto de vista de forma clara, objetiva e segura.

Temas que podem ser abordados em 2025

No Enem, os temas da redação têm sempre um viés social e atual. Tenha isso em mente. Alguns dos possíveis temas para 2025 são:

Privacidade e segurança nas novas tecnologias;

Sustentabilidade ambiental nas grandes cidades;

Homofobia e inclusão LGBTQIAPN+;

Diversidade religiosa e tolerância no Brasil;

Uso excessivo de telas por jovens e saúde mental;

Analfabetismo no Brasil;

Violência escolar;

Envelhecimento no Brasil;

Violência doméstica;

Planos de emergência para desastres naturais.

Por Cida Simka, Sérgio Simka e Redação Edicase

Cida Simka é licenciada em Letras, e Sérgio Simka, mestre e doutor em Língua Portuguesa. Entre os livros que lançaram está “Prática de Escrita – Atividades para pensar e escrever”, publicado pela Wak Editora.