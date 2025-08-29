9 passos de pré-make para um resultado impecável e duradouro Veja como alguns cuidados com a pele podem ajudar a garantir uma boa maquiagem Portal EdiCase|Do R7 29/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

9 passos de pré-make para um resultado impecável e duradouro Portal EdiCase

Antes de falar em base, sombra ou batom, a preparação da pele é a verdadeira responsável por uma maquiagem bonita e duradoura. Cada etapa do pré-make tem uma função específica: limpar, equilibrar, hidratar, proteger. Mais do que um ritual estético, é também um cuidado de saúde e bem-estar. Ao seguir essas etapas, a pele se fortalece contra agressões externas, ganha viço e responde melhor aos produtos.

Segundo Mariane Santana, maquiadora e especialista em P&D da Fenzza, quando o pré-make é feito corretamente, a maquiagem valoriza a beleza natural sem sobrecarregar a pele, garantindo frescor e naturalidade ao longo do dia.

A seguir, a maquiadora ensina o passo a passo completo para preparar a pele antes da maquiagem. Confira!

1. Comece preparando a pele

‌



Antes de qualquer produto, lave bem as mãos e umedeça o rosto com água fria ou levemente morna. “Esse gesto simples ajuda a soltar resíduos superficiais sem agredir a barreira cutânea”, orienta Mariane Santana. Além de trazer frescor imediato, facilita a ação dos próximos passos de limpeza e tratamento.

2. Pré-limpeza prática com lenço

‌



Para quem busca rapidez e eficiência no dia a dia, os lenços umedecidos são grandes aliados. Eles ajudam a remover impurezas, controlar oleosidade e devolver viço imediato à pele, com a vantagem de estarem disponíveis em diferentes versões, formuladas com ativos específicos para variadas necessidades.

“Gosto do novo Lenço Umedecido Capilove, da Fenzza, porque é enriquecido com extrato de lichia, fonte natural de vitamina C, que atua como antioxidante, combate radicais livres e ainda auxilia na hidratação, deixando a pele mais protegida e luminosa”, recomenda a maquiadora.

‌



3. Limpeza principal

Após a pré-limpeza, faça a higienização com um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele. Géis ou espumas controlam a oleosidade sem ressecar, enquanto leites ou cremes nutrem peles secas e sensíveis. Massageie em movimentos circulares por cerca de um minuto e enxágue com bastante água, evitando a quente para não agredir a barreira cutânea.

4. Esfoliação leve (1 a 2 vezes por semana)

A esfoliação, feita de 1 a 2 vezes por semana, remove células mortas e melhora a aderência da maquiagem. Pode ser feita com fórmulas químicas suaves ou esfoliantes físicos ultrafinos, que promovem abrasão leve sem irritar. “Esse passo deixa a pele mais uniforme e luminosa, além de facilitar o acabamento da base”, explica a especialista.

5. Reequilíbrio com tônico

Após a limpeza, o tônico ou a essência ajudam a restaurar o pH e repor a hidratação. Aplique com algodão ou com as mãos limpas em leves pressões ascendentes. Essa etapa traz frescor imediato e aumenta a eficácia dos cuidados seguintes.

6. Hidratação sob medida

Aplique um hidratante compatível com seu tipo de pele. Séruns ou géis são ideais para peles oleosas, enquanto loções e cremes mais densos beneficiam as secas ou maduras. Use camadas finas para evitar que a maquiagem deslize ou acumule.

7. Área dos olhos

A região dos olhos é delicada e resseca com facilidade. Para evitar que o corretivo craquele, aplique uma pequena quantidade de creme específico somente onde será usado. “Esses produtos estimulam a microcirculação e mantêm a área hidratada, garantindo um olhar mais descansado”, ensina a maquiadora.

8. Protetor solar sempre

Finalize a preparação com filtro solar de amplo espectro, essencial para proteger contra raios UVA, UVB e luz visível. Escolha texturas adequadas ao seu tipo de pele e aguarde a absorção antes da maquiagem.

9. Primer personalizado

O primer é a ponte entre skincare e maquiagem. Existem versões matificantes para controlar a oleosidade, suavizantes para minimizar poros e “grip” para aumentar a fixação. Aplicado corretamente, uniformiza a pele e prolonga a durabilidade da produção.

Preparar a pele antes da maquiagem é um investimento de poucos minutos que faz toda a diferença no resultado. “Além de realçar a beleza natural, esse cuidado garante um acabamento impecável que atravessa o dia com frescor e luminosidade”, garante Mariane Santana.

Por Denyze Moreira