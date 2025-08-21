9 receitas com linhaça para ajudar a emagrecer Aprenda a preparar pratos deliciosos, leves e práticos para o dia a dia Portal EdiCase|Do R7 21/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h27 ) twitter

A linhaça é uma semente conhecida por seus múltiplos benefícios à saúde. Rica em fibras, proteínas e vitaminas, ela é frequentemente incorporada a dietas por contribuir para a saciedade e auxiliar na absorção de nutrientes. Por isso, confira, a seguir, 9 receitas com linhaça para ajudar a emagrecer e deixar o seu cardápio mais saudável e nutritivo!

Mingau de aveia com linhaça

Ingredientes

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa açúcar demerara

1 colher de sopa farinha de linhaça

1 colher de sobremesa de linhaça

Morango, kiwi e banana fatiada a gosto

‌



Modo de preparo

Em uma panela, coloque a farinha de aveia, o leite de amêndoas, o açúcar e a farinha de linhaça e misture. Leve ao fogo médio e ferva, mexendo sempre, por aproximadamente 3 minutos. Depois, transfira o mingau para um prato e sirva com as frutas fatiadas e a linhaça.

‌



Panqueca de banana com linhaça

Ingredientes

‌



2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colheres de sopa de semente de linhaça

2 claras de ovos

1 banana descascada e amassada

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e a semente de linhaça e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a banana e as claras e bata bem. Junte a banana à farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre a frigideira, espere 1 minuto e vire a panqueca para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Canelone recheado com vegetais

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

2 ovos

Sal a gosto

Água

Recheio

2 cenouras cortados em cubos pequenos

2 tomates cortados em cubos pequenos

2 pimentões vermelhos cortados em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

de tomate caseiro 1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

1 colher de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, os ovos e 1 pitada de sal. Amasse bem, faça uma bola, embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Retire a massa da geladeira, abra-a em uma superfície lisa e corte em pedaços de 12 x 14 cm. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, adicione 1 pitada de sal e a massa do canelone. Cozinhe até que fique al dente. Desligue o fogo e transfira a massa para um escorredor.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o pimentão, a cenoura e o tomate e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e o manjericão e cozinhe por 4 minutos.

Montagem

Divida o recheio sobre as massas e, depois, enrole-as em formato de canelone. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, coloque os canelones e cubra-os com o molho de tomate restante. Leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva.

Biscoito de linhaça e aveia

Ingredientes

1 colher de sopa de linhaça dourada

1 colher de sopa de linhaça marrom

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de aveia em flocos

em flocos 2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

4 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de linhaça, a farinha de aveia, a aveia em flocos, o azeite, o fermento químico e a água. Misture até obter uma massa homogênea, tempere com o sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque sobre a assadeira com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndegas com farinha de linhaça

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio por 25 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo.

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e, com as mãos, enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite, disponha as almôndegas e frite-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Omelete de espinafre com linhaça

Ingredientes

2 ovos

200 g de folhas de espinafre picadas

picadas 20 g de queijo feta picado em cubos

1 colher de sopa de sementes de linhaça moídas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficar obter uma mistura homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de espinafre, o queijo e a linhaça e misture bem. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura de omelete na frigideira e espalhe uniformemente. Cozinhe por 4 minutos e vire a omelete para dourar do outro lado. Sirva em seguida.

Bolo de linhaça

Ingredientes

180 g de farinha de trigo integral

90 g de farinha de linhaça

50 g de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres de sopa de linhaça moída

1 xícara de chá de leite de aveia

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas de trigo e de linhaça, a linhaça, o açúcar mascavo, o fermento em pó e o sal. Após, adicione o óleo e o leite e misture novamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de linhaça. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

Hambúrguer de lentilha com cenoura e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 cenoura ralada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de linhaça dourada moída

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a lentilha cozida com um garfo. Acrescente a cenoura ralada, a cebola, o alho, a linhaça e os temperos. Misture bem. Adicione a farinha de aveia aos poucos até a massa ficar firme e modelável. Modele os hambúrgueres com as mãos. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe cada hambúrguer por 4 minutos de cada lado, até dourar. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com linhaça

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada moídas

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a abóbora em cubos e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo de legumes, tampe e cozinhe até a abóbora ficar bem macia. Bata tudo no liquidificador ou com mixer até formar um creme liso. Volte para a panela, junte a linhaça moída e o gengibre. Mexa bem. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.