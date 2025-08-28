9 receitas vegetarianas ricas em proteínas
Aprenda a preparar opções deliciosas para aumentar a massa muscular
A proteína é uma substância extremamente importante para o organismo, e consumi-la diariamente é uma das melhores formas de manter a saúde do corpo. Isso porque ela desempenha diversas funções: são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia.
No entanto, se você aderiu à dieta vegetariana recentemente, saiba que é possível consumir adequadamente a quantidade de proteína nas refeições, pois existem diversos pratos deliciosos que priorizam esse macronutriente e sem ingredientes de origem animal.
Abaixo, confira 9 receitas vegetarianas ricas em proteínas!
Homus de ervilha
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a ervilha e cozinhe até ficar macia. Após, escorra a água e coloque a ervilha em um liquidificador. Acrescente o alho, o tahine, o suco de limão, o cominho, o azeite de oliva e o sal e bata até obter um creme homogêneo. Depois, transfira o homus para um recipiente, tampe e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Dica: sirva com legumes ou pães.
Quiche de tofu com lentilha
Ingredientes
Massa
Recheio
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma forma com fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinho branco e cozinhe até reduzir. Junte os demais ingredientes e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre a massa, espalhe e leve novamente ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Macarrão cremoso com tofu
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o tofu e refogue até dourar. Adicione a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e a levedura nutricional e mexa para incorporar. Adicione o leite vegetal aos poucos e mexa até formar um molho cremoso. Por último, coloque o macarrão cozido e mexa para envolver. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
Bolinho de grão-de-bico
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo e de rosca e o óleo de girassol, e bata até obter uma massa uniforme. Após, transfira a mistura para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo. Mexa até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bolinhos na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.
Chilli vegano
Ingredientes
Modo de preparo
Aqueça o azeite de oliva em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque os pimentões e a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione o cominho, a páprica defumada, a pimenta chili e o orégano e mexa para incorporar os aromas.
Junte os tomates pelados e amasse levemente. Coloque a água e misture. Deixe ferver, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos com a panela semitampada. Acrescente o feijão-preto e o milho-verde e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsa. Sirva em seguida.
Hambúrguer de quinoa
Ingredientes
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o coentro, e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o coentro e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções da massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Bolo de amendoim com cacau
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o amendoim e o cacau em pó e misture. Adicione a pasta de amendoim, o sal, o óleo de girassol, a essência de baunilha e o café e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o vinagre branco e o fermento químico e misture delicadamente.
Após, unte uma forma com furo central com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve no forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Salada de edamame e quinoa
Ingredientes
Modo de preparo
Em água corrente, lave a quinoa e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até secar e os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde esfriar e disponha em um recipiente grande. Adicione o edamame, a cenoura, o pepino e o tomate-cereja e misture. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Feijão-tropeiro
Ingredientes
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o feijão-fradinho, cubra com água e deixe descansar por 12 horas, trocando a água por mais 2 vezes. Após, escorra a água e transfira o feijão-fradinho para uma panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Escorra a água e lave o feijão-fradinho em água corrente. Reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o pinhão e refogue por 3 minutos, sem mexer. Junte os pimentões, a abobrinha e a berinjela e refogue por mais 3 minutos. Coloque a pimenta dedo-de-moça e o feijão-fradinho e misture. Tempere com sal, cominho, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Finalize com a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
