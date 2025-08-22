9 sucos funcionais para limpar o organismo Aprenda a preparar receitas leves e saudáveis para incluir na dieta Portal EdiCase|Do R7 22/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

9 sucos funcionais para limpar o organismo Portal EdiCase

O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples e rico em nutrientes, contribui para manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis.

“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

A seguir, confira 9 receitas de sucos funcionais para você incluir na dieta!

1. Sucode espinafre com banana

‌



Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

‌



Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

‌



2. Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

ralado 1 ramo de hortelã

2 fatias de abacaxi cortadas em cubos

1 colher de sopa de raspas de limão

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, o ramo de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

3. Suco de mamão com figo e caqui

Ingredientes

Polpa de 1 mamão

Suco de 6 laranjas

Polpa de 4 figos

2 caquis picados

10 tâmaras sem caroço

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

4. Suco funcional de abóbora e limão

Ingredientes

2 fatias de abóbora sem casca cozida

sem casca cozida 250 ml de água gelada

Suco de 3 limões

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida.

5. Suco de laranja com aipo e pepino

Ingredientes

1 aipo picado

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 ramo de salsinha picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparar

Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

6. Suco de melancia com gengibre e limão

Ingredientes

4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes

cortada em cubos e sem sementes Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os cubos de melancia, o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

7. Suco de couve com maçã-verde

Ingredientes

2 folhas de couve

1 maçã-verde sem sementes e cortada em pedaços

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco

Pedras de gelo e gengibre ralado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

8. Suco funcional de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

1 beterraba crua picada

crua picada 1 maçã com casca e picada

2 cenouras descascadas e picadas

300 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura, a água gelada e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo, acrescente gelo e sirva em seguida.

9. Suco de lichia com hortelã e gengibre

Ingredientes

10 lichias frescas descascadas e sem caroço

frescas descascadas e sem caroço 200 ml de água de coco

Suco de 1 limão

5 folhas de hortelã

1 pedaço de gengibre fresco ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.