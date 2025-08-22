9 sucos funcionais para limpar o organismo
Aprenda a preparar receitas leves e saudáveis para incluir na dieta
O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples e rico em nutrientes, contribui para manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis.
“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.
A seguir, confira 9 receitas de sucos funcionais para você incluir na dieta!
1. Sucode espinafre com banana
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
2. Suco de abacaxi com hortelã
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, o ramo de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
3. Suco de mamão com figo e caqui
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
4. Suco funcional de abóbora e limão
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida.
5. Suco de laranja com aipo e pepino
Ingredientes
Modo de preparar
Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
6. Suco de melancia com gengibre e limão
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os cubos de melancia, o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
7. Suco de couve com maçã-verde
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
8. Suco funcional de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura, a água gelada e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo, acrescente gelo e sirva em seguida.
9. Suco de lichia com hortelã e gengibre
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
