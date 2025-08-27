9 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo
Veja como preparar receitas fáceis, refrescantes e benéficas para a saúde do corpo
Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, contribuindo para o bom funcionamento do sistema digestivo e promovendo a sensação de saciedade.
A seguir, confira como preparar 9 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo!
Suco verde de kiwi com espinafre
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o kiwi, o pepino, o espinafre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de hortelã, as sementes de chia e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de melancia, couve e gengibre
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a melancia, a folha de couve-manteiga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o gengibre, as sementes de linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de hortaliças
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a alface-crespa e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de pepino, pera e aipo
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de ora-pro-nóbis com laranja
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de couve com abacaxi
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a salsa, as folhas de couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de espinafre com maçã-verde
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente até triturar. Coe e adicione as sementes de chia. Sirva em seguida.
Suco verde de capim-cidreira com limão
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Suco verde de manga com rúcula
Ingredientes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o suco de limão, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma jarra, adicione o suco de limão e misture. Sirva em seguida.
