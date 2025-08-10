Aprenda simpatia de harmonia para o Dia dos Pais Sacerdotisa de Kimbanda ensina como encerrar as brigas e restaurar a paz nas relações entre pais e filhos Portal EdiCase|Do R7 10/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 10/08/2025 - 10h18 ) twitter

Manter uma relação saudável com o pai é essencial, pois ele é uma figura importante em nossa vida. Além de contribuir para a formação emocional e afetiva, o vínculo pode oferecer apoio, segurança e valores que nos acompanham ao longo da jornada. Ter um bom relacionamento fortalece a confiança mútua, melhora a comunicação e cria memórias afetivas que ajudam no desenvolvimento pessoal.

A sacerdotisa de Kimbanda Analu Portugal, com mais de 35 anos de prática espiritual, compartilha um antigo ritual de sua linhagem ancestral, transmitido de geração em geração, como um caminho de reconciliação e paz dentro dos lares. “Essa simpatia vem da minha bisavó, passou para minha avó e depois para mim. Sempre que havia confusão dentro de casa, minha avó recorria a ela”, conta.

Simples e eficaz, a simpatia pode ser feita por mães, pais ou até pelos próprios filhos que desejam melhorar o relacionamento familiar. Veja a seguir!

Simpatia de harmonia para o Dia dos Pais

Materiais

1 vela branca de sete dias

1 pedaço de papel

1 lápis ou caneta

1 prato

Açúcar

Modo de fazer

No papel, escreva o nome da pessoa com quem deseja restabelecer a paz, seja um filho, um pai ou outro membro da família. No prato, coloque esse papel, um pouco de açúcar e posicione a vela. Acenda a vela e faça um pedido para que a alma e os pensamentos daquela pessoa sejam adoçados e que o fogo purifique o orgulho, trazendo paz e entendimento para a relação.

“O açúcar adoça, o fogo purifica e a intenção abre os caminhos para a harmonia. Esse ritual tem séculos de tradição na minha família e, mesmo hoje, eu ensino muitas pessoas a fazê-lo quando há desordem em casa. Ele é simples, mas poderoso”, explica a sacerdotisa.

Neste Dia dos Pais, o ritual é uma oportunidade de cura emocional, reconexão e amor dentro da família.

Analu Portugal

Com 35 anos de dedicação à Kimbanda, Mãe Analu é referência nacional em trabalhos espirituais voltados ao amor, à prosperidade e aos caminhos afetivos. Guiada por Dona 7, entidade que representa o poder da mulher sedutora, justa e forte, ela se tornou uma das principais vozes femininas do sagrado afro-brasileiro.

Por Rodrigo Almeida