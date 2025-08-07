Veja como identificar e evitar o mofo durante o inverno
Descubra as melhores alternativas para combater os fungos em casa
Quando a temperatura cai, aumenta também a tendência de manter os ambientes fechados — e, com isso, a umidade tende a aumentar nas casas e apartamentos, criando as condições ideais para a proliferação do mofo. Invisível no início, ele se infiltra em frestas, aparece em manchas nas paredes e até no fundo do guarda-roupa.
Quando a temperatura cai, aumenta também a tendência de manter os ambientes fechados — e, com isso, a umidade tende a aumentar nas casas e apartamentos, criando as condições ideais para a proliferação do mofo. Invisível no início, ele se infiltra em frestas, aparece em manchas nas paredes e até no fundo do guarda-roupa.
Por isso, entender os primeiros sinais é o caminho mais eficaz para interromper esse ciclo. Seja no verão, no inverno ou no outono, medidas simples e consistentes ajudam a manter o problema longe de casa e, principalmente, da saúde da família.
Por isso, entender os primeiros sinais é o caminho mais eficaz para interromper esse ciclo. Seja no verão, no inverno ou no outono, medidas simples e consistentes ajudam a manter o problema longe de casa e, principalmente, da saúde da família.
Como resolver o problema de mofo
Como resolver o problema de mofo
Após identificar o surgimento de mofo, é preciso avaliar a melhor alternativa para resolver a situação. Dentre os métodos definitivos, que envolvem reformas ou podem ser adotados enquanto o local ainda está em construção, especialmente se a obra ainda está em fase de projeto, é recomendado aumentar o fluxo de ventilação dos ambientes, por meio de janelas, e impermeabilizar as áreas da casa (processo que deve ser realizado em dias amenos e secos), sejam com argamassas com aditivos impermeabilizantes além de sistemas de pintura antimofo.
Após identificar o surgimento de mofo, é preciso avaliar a melhor alternativa para resolver a situação. Dentre os métodos definitivos, que envolvem reformas ou podem ser adotados enquanto o local ainda está em construção, especialmente se a obra ainda está em fase de projeto, é recomendado aumentar o fluxo de ventilação dos ambientes, por meio de janelas, e impermeabilizar as áreas da casa (processo que deve ser realizado em dias amenos e secos), sejam com argamassas com aditivos impermeabilizantes além de sistemas de pintura antimofo.
Segundo Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, o tratamento superficial de paredes mofadas, com a retirada de tinta e de argamassa com uma espátula para aplicação de impermeabilizantes, é uma solução temporária viável para remediar o problema. “Essa medida pode ser adotada quando se tem um orçamento curto para resolver o caso e costuma ter durabilidade média de 5 anos”, afirma.
Segundo Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, o tratamento superficial de paredes mofadas, com a retirada de tinta e de argamassa com uma espátula para aplicação de impermeabilizantes, é uma solução temporária viável para remediar o problema. “Essa medida pode ser adotada quando se tem um orçamento curto para resolver o caso e costuma ter durabilidade média de 5 anos”, afirma.
Dicas simples para evitar o mofo
Dicas simples para evitar o mofo
Uma alternativa simples para ajudar no controle do mofo é investir na decoração. Os móveis da casa, especialmente os de madeira, não devem ficar encostados em locais úmidos ou com bolor, já que os fungos tendem a se proliferar em ambientes abafados. A limpeza periódica com uma solução de água, água sanitária e detergente não elimina a umidade das estruturas, mas pode conter o problema de forma pontual, além de prevenir o surgimento de alergias e doenças respiratórias.
Uma alternativa simples para ajudar no controle do mofo é investir na decoração. Os móveis da casa, especialmente os de madeira, não devem ficar encostados em locais úmidos ou com bolor, já que os fungos tendem a se proliferar em ambientes abafados. A limpeza periódica com uma solução de água, água sanitária e detergente não elimina a umidade das estruturas, mas pode conter o problema de forma pontual, além de prevenir o surgimento de alergias e doenças respiratórias.
“Se possível, as ações devem acontecer antes da chegada do período mais úmido, já que, uma vez instalado, o fungo tende a se proliferar, além do fato de que ambientes escorregadios (no caso de limpeza de telhados), são cenários recorrentes de acidentes graves e podem ser evitados se realizados por um especialista em dias mais quentes”, alerta Anna Karoline Siqueira de Oliveira.
“Se possível, as ações devem acontecer antes da chegada do período mais úmido, já que, uma vez instalado, o fungo tende a se proliferar, além do fato de que ambientes escorregadios (no caso de limpeza de telhados), são cenários recorrentes de acidentes graves e podem ser evitados se realizados por um especialista em dias mais quentes”, alerta Anna Karoline Siqueira de Oliveira.
Por Leticia Zuim Gonzalez
Por Leticia Zuim Gonzalez