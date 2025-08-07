Veja os sintomas e os cuidados com a doença mão-pé-boca
Altamente contagiosa, a infecção é causada por vírus e se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolhas ou feridas
A doença mão-pé-boca, comum na infância, especialmente entre crianças de até cinco anos, é frequente durante o período escolar. Altamente contagiosa, a infecção é causada por vírus da família Coxsackie e se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolhas ou feridas na boca, nas mãos e nos pés, o que pode afetar diretamente a alimentação e a saúde bucal da criança.
A doença mão-pé-boca, comum na infância, especialmente entre crianças de até cinco anos, é frequente durante o período escolar. Altamente contagiosa, a infecção é causada por vírus da família Coxsackie e se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolhas ou feridas na boca, nas mãos e nos pés, o que pode afetar diretamente a alimentação e a saúde bucal da criança.
Segundo Natália Cristina Ruy Carneiro, professora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a infecção costuma ter evolução benigna e autolimitada, mas exige atenção especial dos pais ou responsáveis, sobretudo com a higiene oral e a hidratação das crianças.
Segundo Natália Cristina Ruy Carneiro, professora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a infecção costuma ter evolução benigna e autolimitada, mas exige atenção especial dos pais ou responsáveis, sobretudo com a higiene oral e a hidratação das crianças.
“As lesões na boca podem ser dolorosas e dificultar a ingestão de alimentos ou a escovação, o que torna a orientação profissional fundamental para evitar complicações, como desidratação, infecções secundárias e agravamento do quadro”, explica.
“As lesões na boca podem ser dolorosas e dificultar a ingestão de alimentos ou a escovação, o que torna a orientação profissional fundamental para evitar complicações, como desidratação, infecções secundárias e agravamento do quadro”, explica.
Sintomas da doença mão-pé-boca
Sintomas da doença mão-pé-boca
Os sintomas da doença mão-pé-boca são:
Os sintomas da doença mão-pé-boca são:
Formas de transmissão da doença mão-pé-boca
Formas de transmissão da doença mão-pé-boca
A doença é transmitida por contato direto com saliva, secreções do nariz, fezes ou objetos contaminados. Por isso, o isolamento temporário da criança e a higienização constante de brinquedos, mamadeiras e superfícies são fundamentais para evitar a propagação.
A doença é transmitida por contato direto com saliva, secreções do nariz, fezes ou objetos contaminados. Por isso, o isolamento temporário da criança e a higienização constante de brinquedos, mamadeiras e superfícies são fundamentais para evitar a propagação.
Cuidados com a criança
Cuidados com a criança
Durante a doença, a Natália Cristina Ruy Carneiro destaca que, apesar da sensibilidade, a higiene bucal não deve ser interrompida. Além disso, é importante adotar alguns cuidados:
Durante a doença, a Natália Cristina Ruy Carneiro destaca que, apesar da sensibilidade, a higiene bucal não deve ser interrompida. Além disso, é importante adotar alguns cuidados:
“A higiene oral cuidadosa ajuda a prevenir infecções secundárias nas lesões da boca. Além disso, alimentos mais neutros e frios podem trazer conforto, enquanto alimentos muito quentes, ácidos ou crocantes devem ser evitados nesse período”, reforça.
“A higiene oral cuidadosa ajuda a prevenir infecções secundárias nas lesões da boca. Além disso, alimentos mais neutros e frios podem trazer conforto, enquanto alimentos muito quentes, ácidos ou crocantes devem ser evitados nesse período”, reforça.
Quando procurar atendimento médico
Quando procurar atendimento médico
Em caso de febre persistente, recusa de alimentação ou sinais de desidratação, é essencial procurar atendimento médico. Não há tratamento específico para a doença, mas o acompanhamento pediátrico e odontológico pode minimizar os sintomas e acelerar a recuperação.
Em caso de febre persistente, recusa de alimentação ou sinais de desidratação, é essencial procurar atendimento médico. Não há tratamento específico para a doença, mas o acompanhamento pediátrico e odontológico pode minimizar os sintomas e acelerar a recuperação.
Por Priscila Dezidério
Por Priscila Dezidério