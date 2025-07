Conta de luz vai ficar 13,94% mais cara em São Paulo a partir de sexta-feira; saiba economizar A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (1º) reajuste tarifário anual da Enel Distribuição São Paulo Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 01/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conta de luz fica mais cara com reajuste da Enel DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.06.2025

A conta de luz ficará em média 13,94% mais cara em São Paulo a partir da sexta-feira (4). A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (1º) reajuste tarifário anual da Enel Distribuição São Paulo (Enel SP).

Para os consumidores em Alta Tensão (indústrias, shoppings, e grandes unidades), o impacto será de 15,77%; e para os consumidores em Baixa Tensão (residências, pequenos comércios), será de 13,47%

Com isso, o impacto estimado na inflação de julho é de 4 pontos-base, segundo a Warren Investimentos, elevando a projeção de 0,25% para 0,30% no mês. Para o acumulado do ano, a estimativa passou de 4,91% para 4,95%.

A empresa atende a 8,07 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios do estado.

‌



Segundo a Aneel, o reajuste aprovado reflete o aumento de 30% em encargo que financia a tarifa social de energia elétrica.

Embora o benefício tenha alcançado cerca de 60 milhões de famílias, a conta adicional é repassada aos consumidores cativos com consumo superior a 120 kWh mensais, pressionando as tarifas do restante da população.

‌



Entre os fatores que mais impactaram os índices propostos estão os custos com encargos setoriais, aquisição de energia e componentes financeiros apurados no processo tarifário anterior.

Como economizar

A educadora financeira Aline Soaper afirma que é possível aplicar estratégias simples para ajudar na economia e até na redução dos gastos com energia elétrica. Veja a seguir as orientações da educadora.

‌



Antes de colocar qualquer método de economia em prática, o consumidor precisa estipular uma meta de redução com a sua família ou da equipe de trabalho para o mês. Comece com 10%, engaje todos de casa ou do trabalho a ajudar nessa tarefa, crie uma competição com recompensa para quem economizar mais.

Desligar da tomada todos os aparelhos que não estão sendo utilizados, como carregadores de celular, é muito importante. É um mito achar que eles não estão consumindo energia só porque não estão sendo utilizados naquele momento.

Outro eletrodoméstico que consome muita energia elétrica é a geladeira. Então evite deixá-la perto do fogão ou da janela que bata sol direto, porque será necessário exigir mais energia para mantê-la gelada.

Diversos especialistas em consumo de energia afirmam que deixar o chuveiro em modo verão, em vez de deixá-lo no modo inverno, pode contribuir para uma redução de 30% na conta de luz das famílias.

Outra dica que eu recomendo é evitar banhos longos.

Uso do aquecedor pode chegar a corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, conforme a utilização. Evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas quando estiver no ambiente.

Mesmo no inverno, o uso do ar-condicionado pode provocar o acréscimo de 20% no valor total da conta de luz. Por isso, atente-se em relação à vedação de portas e janelas, para não desperdiçar o ar fresco. Para quem vai adquirir um aparelho, dê preferência aos modelos Inverter, que são mais econômicos e eficientes.

Também é possível reduzir a conta de luz com a substituição de lâmpadas incandescentes pelas de LED. Além de durarem mais, esse modelo pode registrar uma redução de 75% a 85% no consumo de energia.

Fonte: Aline Soaper

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.