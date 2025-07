Caso Nicolly: um crime brutal em que não há criminosos Para a legislação, eles são “menores infratores” e não podem responder criminalmente por um crime — a redundância aqui se faz necessária. Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

Eu sei que o título acima parece não fazer muito sentido. Em um contexto literal, realmente, não faz. Mas, resumidamente, o que a legislação diz é exatamente isso sobre o caso da adolescente de 15 anos, morta e esquartejada em Hortolândia, na região de Campinas.

Nicolly foi morta pelo namorado, de 17 anos, e por outra menor, de 14, com quem ele também se relacionava. A menina morava em Mococa, no interior de São Paulo, e decidiu passar as férias em Hortolândia, na casa do avô. Lá, saiu para se encontrar com o namorado e nunca mais voltou.

RESUMO DA NOTÍCIA Nicolly, uma adolescente de 15 anos, foi morta e esquartejada em Hortolândia; o crime foi cometido pelo namorado de 17 anos e outra menor de 14.

Após seu desaparecimento, partes do corpo foram encontradas em um lago, e os suspeitos fugiram após o crime.

Por serem menores de idade, os responsáveis não podem ser considerados criminosos e responderão sob o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A cobertura do caso gerou grande revolta e destaca a contradição da legislação que protege menores infratores em detrimento das vítimas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quando entramos no caso, a história era a de uma garota desaparecida numa cidade que ela não conhecia direito. Jamais poderíamos imaginar que estávamos diante de um enredo assustador, que mais parece filme de terror.

Partes do corpo de Nicolly foram encontradas em um lago. As buscas pelo restante seguiram por todos esses dias. O casal de adolescentes responsável pela trama fugiu para uma cidade do Paraná com a ajuda da avó do rapaz, que disse, em entrevista, não saber o que o neto tinha feito. Os dois foram apreendidos e encaminhados para a Fundação Casa.

Um crime como esse causaria comoção independentemente do autor. Mas, nesse caso, a história ganha atenuantes ainda mais assombrosos. Me pergunto — e não encontro respostas — como um plano tão cruel pode ter partido da mente de dois menores de idade? Alguém que tenha 14 anos, para mim, é uma criança. Como é possível uma imaginação tão perversa?

Talvez a psicologia ou a psicanálise possam explicar.

O fato é que, para além de qualquer justificativa — ou da tentativa de —, existe um crime. E, sinceramente, é um dos mais pavorosos que já vi nesses anos de jornalismo. Mas, por se tratar de menores de idade, o caso será conduzido sob as diretrizes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Devido à idade dos suspeitos — não posso chamá-los de criminosos, mesmo diante da confissão dos dois —, eles são considerados penalmente inimputáveis pela legislação brasileira. Isso significa que os adolescentes não respondem a um processo criminal comum, mas sim a um procedimento previsto no ECA. Em vez de penas de prisão, eles estão sujeitos a medidas socioeducativas.

O perfil desses adolescentes me fez lembrar do Champinha que, em 2003, aos 16 anos, confessou ter torturado e matado um casal na Grande São Paulo. Champinha foi diagnosticado com transtornos mentais e, desde então, segue internado numa Unidade Experimental de Saúde, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios psiquiátricos. A custódia dele se tornou responsabilidade do Estado.

Champinha não tem condições de viver em sociedade e, talvez, esse seja o caso dos assassinos de Nicolly. O tempo dirá. De qualquer forma, na proporção adequada, os dois adolescentes precisam ser responsabilizados pela barbaridade que cometeram.

A cobertura desse caso me trouxe repulsa. Cada nova revelação trazia à tona um sentimento de revolta.

Eu sei que a discussão sobre a legislação e sobre como o ECA foi criado para “proteger” menores infratores — não gosto do termo, mas ‘ai de mim’ falar o contrário — eleva o debate para outros caminhos que não me cabem abordar aqui.

Mas me parece, no mínimo, um contrassenso haver tantos artigos e incisos para defender menores que se alimentam do crime, quando há tantas vítimas perdendo a vida a troco de nada, justamente pela falta de iniciativas que tragam a certeza de que, para cada ato, sempre haverá uma consequência.

Há “proteção” para quem mata, mas... e a Nicolly?

