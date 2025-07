Da Guerra no Iraque às Olimpíadas na China: Thiago Gardinali conta os bastidores da TV Thiago Gardinali conta histórias marcantes e revelações sobre o relacionamento amoroso que começou como uma brincadeira na TV. Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 14/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h43 ) twitter

Ele é um dos comunicadores mais versáteis da televisão brasileira. Lembro-me da primeira vez que o vi nos bastidores da RECORD. Muito gentil, Thiago Gardinali se apresentou e disse acompanhar o ‘Conversa de Repórter’ aqui no R7. Na época, fiquei lisonjeado.

Thiago sempre se destacou por “pensar fora da caixa”. Para ele, tudo pode virar uma história. Ele tem facilidade em transformar assuntos do cotidiano em pautas. Nas madrugadas da RECORD, foi exatamente isso que o fez se destacar. O jornalismo policial — quando o assunto permite, evidentemente — pode ser tratado com leveza.

Quem vê Thiago Gardinali com esse “jeitão” despojado, às vezes, nem imagina que ele já esteve na Guerra do Iraque, nas Olimpíadas da China, na Copa do Mundo da África do Sul, e foi correspondente em Washington, na França e na Itália. Além de ter feito inúmeras reportagens sobre quedas de aviões, incêndios, enchentes, tiroteios em favelas e outras ocorrências do dia a dia.

Fora do trabalho na televisão, também é tradutor de francês, inglês e italiano para o mercado editorial brasileiro.

Thiago Gardinali Conversa de Repórter Arquivo Pessoal: Lucas Carvalho

Neste episódio do ‘Conversa de Repórter’, ele conta os bastidores de alguns desses acontecimentos e abre o coração ao revelar como começou seu romance com a também repórter Paola Vianna.

