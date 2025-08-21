Das plataformas do metrô às digitais, a adultização não mudou de destino A exploração de crianças como instrumento de renda não é novidade. O que mudou - e de forma alarmante - é o cenário em que isso acontece Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 21/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto de lei garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis. Bruno Peres/Agência Brasil/Arquivo

O termo “adultização” voltou ao centro das discussões recentemente, e me fez lembrar de uma reportagem que produzi há alguns anos — inclusive compartilhei os bastidores aqui no blog.

Na época, acompanhei uma operação da Polícia Civil que desmantelou um esquema criminoso de exploração infantil nas estações de metrô de São Paulo. As crianças eram usadas como iscas para pedir dinheiro nas plataformas, principalmente durante o fim do ano, quando o fluxo de passageiros aumenta.

Lembro com clareza de uma fala do delegado Wellington Marinho, responsável pela investigação. Ele revelou que algumas crianças chegavam a ser alugadas para esse fim. Bebês de colo eram dopados com sedativos para permanecerem imóveis por horas, servindo apenas como adereços numa cena forjada de miséria - tudo para provocar piedade e arrancar dinheiro das pessoas.

A exploração de crianças como instrumento de renda não é novidade. O que mudou — e de forma alarmante — é o cenário em que isso acontece. A internet, com seu alcance ilimitado e ritmo frenético, ampliou o problema e deu a ele novas formas.

‌



A adultização infantil, nesse contexto, ganha contornos ainda mais perigosos: não se trata apenas da imposição precoce de responsabilidades ou da exposição a conteúdos inadequados, mas de uma erotização disfarçada de “maturidade” e “empoderamento”.

Nos últimos dias, o tema voltou a ganhar destaque após a divulgação de um vídeo do influenciador Felipe Brassanim Pereira, conhecido como Felca. O conteúdo viralizou e reacendeu o debate sobre os perigos da exposição de menores nas redes sociais.

‌



A partir desse vídeo, o influenciador digital Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A investigação que levou às prisões apura crimes graves como tráfico humano e exploração sexual infantil.

A principal linha investigativa aponta para a exposição indevida da imagem de menores com fins lucrativos, o que configura exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular. Os conteúdos eram monetizados em plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

‌



O que antes acontecia nas sombras — nas ruas, nos vagões, nas esquinas — hoje acontece diante de milhões de pessoas, muitas vezes com aplausos, curtidas e compartilhamentos. A diferença é que, agora, a audiência se torna cúmplice, mesmo que sem perceber. É preciso questionar até que ponto estamos dispostos a consumir esse tipo de conteúdo, sem notar que, por trás da tela, existem crianças sendo moldadas por um mundo que insiste em apressar o tempo da infância.

Fiz essa mesma reflexão anos atrás, quando acompanhei a operação policial contra exploradores de crianças no metrô. Aliás, sigo fazendo até hoje. Quando vejo adultos pedindo esmola com crianças, é inevitável não lembrar daquele dia. Devo confessar: dificilmente ajudo agora. Talvez, em algum momento, eu tenha sido injusto. Pode ser que tenha deixado de colaborar com alguma família realmente necessitada.

Mas, sabendo o que sei hoje, prefiro carregar essa “culpa” a conviver com a possibilidade de ter, mesmo que indiretamente, ajudado a financiar algo que não tem preço, mas sim um valor inestimável: a inocência das crianças.

Elas não são robôs, nem objetos — e muito menos ferramentas a serviço de um algoritmo. Há limites para tudo e, sobre isso, a linha é mais tênue do que parece. Passar por ela não é apenas um erro. Pode ser crime.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.