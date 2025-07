De repórter a apresentador: o que mudou? O jornalismo, em si, é cheio de bastidores. O jornalista, em si – o ser humano – também Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 17/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tem sido incrível experimentar todos os lados da responsabilidade de estar à frente de um programa como o Balanço Geral Arquivo Pessoal/Lucas Carvalho

Todos os dias, às 4h15, o despertador toca. Pra mim, o Balanço Geral começa bem antes das 7h30. Da mesma forma que, na minha cabeça, ele não termina às 8h30.

Não me considero nenhum workaholic, mas é verdade que o trabalho consome boa parte da minha energia. Isso vem desde criança. Nunca consegui me dedicar pouco àquilo que me propunha a fazer. E, quando o meu esforço não era suficiente, me sentia frustrado. É assim até hoje. Haja terapia.

Fazia tempo que eu buscava a oportunidade de me tornar apresentador. Agora, estando nessa função, é como se o programa fosse um filho que eu tenho o prazer de acompanhar em todas as fases.

E, como em tudo na vida, existem fases boas e ruins. Em cinco meses à frente do Balanço Geral Manhã, em Campinas, eu já experimentei todos os movimentos dessa verdadeira montanha-russa.

‌



Da liderança de audiência ao baque de números mais modestos, mesmo quando o esforço pela qualidade se mantém intacto, cada edição me causa uma sensação diferente e me coloca diante de um cenário desconhecido.

Aquele “frio na barriga” que todo mundo pergunta se ainda sinto, depois de anos na profissão, se renova todos os dias – e de um jeito diferente.

‌



Como repórter, eu também sentia. Mas era uma expectativa momentânea, que durava alguns segundos até eu entrar no ar. Agora, como apresentador, a expectativa é mais duradoura. Ela começa antes do meu “bom dia” e vai se acomodando como pode ao longo do jornal.

É uma adrenalina diferente, porque eu não me preocupo apenas com a minha performance, mas tento ficar de olho em tudo aquilo que acontece durante 1h de transmissão ao vivo.

‌



É o detalhe de uma imagem. É uma vírgula fora do lugar na frase. É a trilha sonora do programa. O tom da minha voz. O ritmo das reportagens. Eu me conecto por completo – e me sinto assim até mesmo fora do ar. Não são raras as vezes em que, em casa, procuro assistir a outros apresentadores pra ampliar minha capacidade de comunicação.

Tem sido incrível experimentar todos os lados da responsabilidade de estar à frente de um programa como o Balanço Geral. À primeira vista, pode parecer que o que importa mesmo é só estar na tela. Numa visão mais rasa do que significa estar diante de uma câmera, pode parecer que esse mundo se resume, apenas, ao glamour e à popularidade.

Mas não.

Desfrutar dessas benesses é só uma consequência – mas não o propósito. Pra mim, que oficialmente estou na função de apresentador há menos de seis meses, a grande jogada é aprender com todos os sentimentos que essa jornada me oferece – sejam os momentos de euforia, comemoração, alegria e, principalmente, aqueles dias em que me sinto muito abaixo da média.

Porque, no fim, não existe outra forma de a gente se lapidar se não for passando pelas experiências.

Escrevendo assim, parece fácil. Acredite, eu sei bem que não é. Se você, que me lê agora, pudesse passar cinco minutos dentro da minha mente inquieta, certamente sairia dela com uma crise de labirintite. Mas é que, no ápice da minha lucidez, eu me lembro de quantas vezes pedi a Deus pelas coisas que tenho hoje.

É engraçado como a nossa conversa por aqui flui. Eu sentei, hoje, pra escrever sem qualquer roteiro na cabeça. Pensei apenas em compartilhar esse meu momento de mudança profissional e colocar em palavras todo esse movimento que faz parte dessa nova etapa.

Me sinto como se estivesse na mesa de um bar ou numa sessão de terapia: a gente fala sem se importar com a ordem dos pensamentos porque, na verdade, o que importa é tão somente essa troca de ideias.

O jornalismo, em si, é cheio de bastidores. O jornalista, em si – o ser humano – também.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.