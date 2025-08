‘Eu não chorei no enterro do meu pai’: Dionísio Freitas desabafa e revela bastidores da reportagem Repórter do Cidade Alerta abre o coração e faz revelações impressionantes sobre a carreira e a vida pessoal Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 04/08/2025 - 12h53 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h07 ) twitter

Ser repórter policial pode impactar na vida pessoal do profissional. O jornalista, Dionisio Freitas, faz um relato forte em mais um episódio do CONVERSA DE REPÓRTER no YouTube. Dionísio, que é repórter e apresentador do Cidade Alerta, diz que a cobertura de tragédias, em certo momento, o deixou mais frio e o alerta veio na despedida do pai.

“É um peso para mim? É. Mas foi um start para eu buscar ajuda médica”.

Conversa de Repórter Dionisio Arquivo Pessoal/Lucas Carvalho

