Existe amor no jornalismo policial? Bargas Filho revela bastidores da profissão

A gente mergulha nos bastidores do jornalismo policial com o experiente repórter Bargas Filho, um dos jornalistas mais conhecidos da região de Campinas. Bargas revela que começou na reportagem policial com um objetivo inusitado: conquistar a mulher que viria a ser esposa dele.

Ele conta também histórias fascinantes sobre sua trajetória no jornalismo, os desafios do dia a dia na cobertura de crimes e como o jornalismo de polícia impacta a sociedade.

Uma conversa rica sobre a vida de repórter, as adversidades da profissão e, claro, as surpresas que surgem ao longo de um trabalho cheio de riscos e emoções.

Bargas Filho mergulha nos bastidores do jornalismo policial Arquivo pessoal/Lucas Carvalho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.