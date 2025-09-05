Jair Duprá fala sobre carreira, bastidores e retorno ao ‘Balanço Geral’ O apresentador abre o jogo sobre os bastidores da profissão, a importância do rádio e sua nova fase no programa de Campinas Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

O apresentador Jair Duprá Reprodução

Quem é de Campinas ou da região com certeza já ouviu e assistiu Jair Duprá em ação. Seja no rádio ou na TV, no comando do Balanço Geral pela TH+ RECORD, ele faz parte da rotina de muita gente.

Tenho o privilégio de aprender com ele todos os dias. Não foram - nem são - poucas as vezes em que dividimos um café na emissora, trocando ideias sobre apresentação, bastidores e os desafios de estar no ar - ele à tarde, eu pela manhã.

Nesta entrevista, bati um papo com Jair sobre os caminhos que percorreu no jornalismo, as histórias marcantes que viveu ao longo da carreira e, claro, sobre o retorno ao programa que o reconectou com o público de forma ainda mais forte.

O Conversa de Repórter também está em formato podcast, e neste episódio compartilho com você uma conversa especial com um dos grandes comunicadores do interior de São Paulo.

Veja o episódio neste link.

