Jornalismo e propósito: o que motiva Rafael Ferraz todos os dias? Repórter do Balanço Geral conta bastidores de grandes coberturas e revela o que pensa sobre a função do jornalismo para a sociedade Conversa de Repórter|Lucas Carvalho 21/07/2025 - 10h10 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h12 )

Enxergar propósito no que faz é o que motiva o repórter Rafael Ferraz, da RECORD. Não é só contar uma história. É buscar utilidade naquilo que se conta.

Conheço o Rafa desde quando trabalhávamos juntos nas madrugadas de São Paulo. Ele sempre foi muito dedicado e isso fica muito claro a cada conversa com ele sobre a profissão.

Tive a honra de recebê-lo no estúdio do Conversa de Repórter, aqui em Campinas, para um papo muito franco sobre jornalismo, coberturas marcantes e o impacto das histórias que são contadas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.