O ponto de ônibus foi o ponto final de Gabriela: existe ou não existe pena de morte no Brasil? Existe, sim. Mas quem aplica a punição são os criminosos — são eles que decidem quem merece ou não viver por causa de um celular Conversa de Repórter|Lucas Carvalho 31/07/2025 - 09h28

O ponto de ônibus foi o ponto final de Gabriela: existe ou não existe pena de morte no Brasil?

O programa ainda estava no ar quando a notícia chegou: um crime brutal em Hortolândia, na região de Campinas. Nos grupos de WhatsApp, apenas o básico: uma mulher tinha acabado de ser morta durante um assalto. Rapidamente, a repórter Júlia Vilela foi deslocada para o local, mas ainda não tínhamos certeza de que ela chegaria a tempo de entrar ao vivo — faltavam apenas 15 minutos para o Balanço Geral terminar.

Entre uma reportagem e outra, tenho o hábito de olhar o celular. Primeiro, porque a interação do público nas redes sociais é grande. Segundo, porque, enquanto estamos ao vivo, fico por dentro das informações que vão chegando em tempo real, através dos nossos produtores.

Naquele dia, enquanto nossa repórter seguia para Hortolândia e a produção tentava, da redação, avançar no caso, recebi de uma fonte confiável a imagem da câmera de segurança que mostrava o latrocínio. Confesso que mal tive tempo de assistir ao vídeo, porque, imediatamente, tratei de enviar o material para que pudéssemos colocá-lo no ar ainda naquela edição.

A imagem era chocante. O motoqueiro chega ao ponto de ônibus, aponta a arma e rouba o celular da mulher — mais tarde identificada como Gabriela Camargo de Jesus Lima, de 20 anos. Gabriela corre atrás do bandido, tenta segurar a moto e os dois caem. Então, vêm os três disparos.

O vídeo tinha som. Era possível ouvir, com nitidez, o barulho que silenciou para sempre uma jovem trabalhadora. A vítima ainda tenta correr, mesmo baleada, mas morre.

Gabriela estava no ponto de ônibus, às 6h30, esperando o transporte para ir trabalhar. Não chegou ao destino, nem voltou para casa no fim do dia, como imaginava. Ao colocar aquela imagem no ar, narrei cada segundo tentando entender a dinâmica de um crime tão cruel. Prevendo que a repórter Júlia Vilela, de fato, não chegaria a tempo para entrar ao vivo, pedimos que ela enviasse, de dentro do carro, em deslocamento, um resumo das informações que já tinha.

E, assim, cumprimos o nosso papel — não apenas o de mostrar mais um crime na televisão, mas, sobretudo, o de escancarar uma realidade que assombra e precisa ser combatida. Embora o Balanço Geral não seja, necessariamente, um programa policial, a quantidade de reportagens com esse tema é imensa.

Todos os dias mostramos casos semelhantes e, ainda assim, eles surpreendem. Eu me pergunto o que seria deste país se não houvesse imprensa para colocar o dedo na ferida... Porque se, mesmo, mostrando diariamente a violência urbana a situação já está caótica, imagine se não estivéssemos aqui para fazer isso...

Gabriela perdeu a mãe quando criança e não tinha contato com o pai. Foi criada pela avó e, nos últimos anos, passou a dividir a casa com amigos. Era descrita como trabalhadora, tranquila, com futuro promissor. Agora, entrou para as estatísticas.

Hortolândia soma três latrocínios até agora — um sinal claro de que segurança é o que as pessoas menos sentem na cidade. O sistema falhou com Gabriela, assim como falha com milhões de brasileiros todos os dias. O bandido? Solto, pronto para matar mais um.

Gabriela não poderia imaginar que aquele ponto de ônibus seria, na verdade, o ponto final da vida dela. No Brasil — e até em cidades pequenas, como Hortolândia — existe, sim, pena de morte. Mas quem aplica a punição são os criminosos. São eles que decidem quem merece ou não viver por causa de um celular.

Repito: Gabriela entrou para as estatísticas de latrocínio. Mas, e aí? Fica por isso mesmo? Uma vida vira número depois de três disparos, e a gente segue esperando a próxima vítima ser condenada à morte?

Por quase 15 anos, cobri in loco casos como esse. Não sei quantas famílias já vi chorar com o coração sangrando em meio à violência sem fim. Agora, apresentando um programa de histórias reais, tenho um pouco mais de autonomia para fazer aquilo que também é papel do jornalismo: cobrar, insistir, apelar. Não que isso traga de volta a vida de alguém — mas faz o barulho necessário, que precisa chegar a quem tem o poder de tornar as leis mais rigorosas.

Não vou aqui entrar no mérito da discussão sobre direita, esquerda, Trump, tarifaço, Lula ou Bolsonaro. Mas quero saber da guerra aqui do lado, que levou embora a vida da Gabriela e que, certamente, enquanto você termina de ler este texto, está levando a de tantas outras pessoas que, hoje, não vão sequer chegar ao trabalho.

