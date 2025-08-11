‘Pensei que ia morrer’, diz repórter sobre agressões sofridas durante protestos Yuri Macri e o repórter cinematográfico, Edimilson China, apanharam de manifestantes enquanto trabalhavam Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 11/08/2025 - 10h14 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h14 ) twitter

Lucas Carvalho e Yuri Macri - Conversa de Repórter Arquivo pessoal/Lucas Carvalho

O repórter, Yuri Macri, que durante anos vestiu a camisa da RECORD, participou do CONVERSA DE REPÓRTER e relembrou os momentos de tensão que passou durante uma cobertura jornalística. Ele e o repórter cinematográfico, Edimilson China, foram, violentamente, agredidos durante uma manifestação no interior de São Paulo. Em um dos momentos políticos mais conturbados do País, o jornalista disse que teve medo de não conseguir voltar para casa.

Yuri também compartilhou bastidores da carreira até chegar a São Paulo, seu maior sonho profissional.

Confira:

