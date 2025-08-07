Tragédia em Vinhedo: o acidente aéreo que abalou uma cidade Acidente aéreo deixou mais de 60 mortos: velórios foram marcados por muita emoção Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 07/08/2025 - 09h29 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Acidente aéreo em Vinhedo resultou na morte de mais de 60 pessoas.

Repórter vivenciou momentos de tensão e dor durante a cobertura da tragédia.

Velórios em Cascavel foram marcados por emoção e traumas coletivos.

Profissionais ofereceram apoio psicológico aos afetados na comunidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Avião da Voepass, que saiu de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP), caiu e matou 62 em Vinhedo (SP) Arquivo Pessoal

Me lembro como se fosse hoje. Naquele dia, eu havia pedido para sair mais cedo porque iria viajar para a casa dos meus pais. Mas, de repente, uma notícia inesperada: um avião tinha caído em Vinhedo. E havia muita gente a bordo.

Não cancelei a viagem, mas logo percebi que talvez ela não acontecesse. Fui para lá, com outras equipes que já se mobilizavam para uma grande cobertura.

Era um dia cinzento, chuvoso. Quando cheguei, os primeiros detalhes ainda eram confusos. Foram horas de tensão, informações desencontradas, celulares sem sinal… e uma angústia que só crescia. A cena era de devastação. Nada — absolutamente nada — prepara um repórter para cobrir uma tragédia aérea.

Nos juntamos a um batalhão de repórteres em busca de respostas. Não tínhamos dúvidas: aquela era a história mais grave do dia.

‌



Fiquei em Vinhedo e, depois, fui escalado para seguir para Cascavel, no Paraná, onde a maioria dos velórios aconteceria. Ali, deixei de ser “apenas” repórter. Fui testemunha da dor de uma cidade inteira.

No Clube Comercial de Cascavel — um lugar antes cheio de vida — foram velados Antônio Zini Júnior e a esposa, Kharine. A escolha do local não foi por acaso. Foi ali que Júnior brilhou nas quadras, defendendo com paixão um dos clubes mais tradicionais da cidade, nos tempos em que Cascavel respirava futsal.

‌



No canto da sala, um par de chuteiras e uma bola ocupavam lugar de destaque.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante a cobertura, vi de perto a fragilidade humana. O professor de matemática do Júnior tentava ser forte. Um primo da família, sem palavras. Voluntários preparavam espaços de acolhimento, com oxigênio e atendimento psicológico. Porque não era apenas uma despedida. Era um trauma coletivo.

‌



Foi um dia pesadíssimo. Voltei para o hotel com o cartão da câmera - a antiga fita - cheio. Vozes embargadas, sons de fundo, depoimentos curtos e intensos.

Voltei também com um tipo de silêncio que não se explica. Nem se edita.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.