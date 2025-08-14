Um ano sem Silvio Santos: quem diria que, um dia, ele faria o Brasil chorar? Parecia impossível — mesmo com a idade avançada e as idas e vindas ao hospital — acreditar que o coração de Silvio Santos havia, de fato, parado de bater Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Silvio Santos, que morreu em 17 de agosto de 2024 LEONARDO SOARES/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.01.2011

A gente piscou e, de repente, já se passou quase um ano desde que ele nos deixou. Lembro como se fosse ontem. Eu estava a caminho de um estúdio de podcast para apresentar, ao vivo, um programa sobre as eleições municipais em São Paulo. Antes mesmo de chegar, vi o post do SBT confirmando a morte do maior nome da televisão brasileira.

Li e reli o comunicado várias vezes. Era difícil acreditar. Apesar de todos os sinais, Silvio parecia imortal. Na época, eu era repórter na emissora da família Abravanel e, mesmo já indo para outro compromisso, sabia que meu telefone tocaria a qualquer momento.

Não demorou. A Letícia Flores, diretora do programa em que eu trabalhava, rapidamente mobilizou toda a equipe para o Complexo Anhanguera. Apesar da urgência, precisei seguir com a apresentação do podcast, em respeito aos convidados que já estavam me esperando.

Abri o programa lamentando a partida de Silvio. E, ali, confesso: a vontade de seguir com a transmissão desapareceu — mesmo sendo sobre um tema que tanto gosto, que é política. Primeiro, porque, como fã, eu estava genuinamente triste. Segundo, porque precisava correr para participar de uma das coberturas mais desafiadoras da minha vida.

‌



Cumpri minha parte. Fiz o programa e fui direto para a emissora. Ao chegar, o clima era de perplexidade. Na verdade, estávamos todos um pouco perdidos. O SBT não havia preparado nenhum material especial antecipando uma cobertura sobre a morte de seu fundador — algo comum nas redações, embora pareça estranho. Chamamos de “obituário”: um compilado de histórias, imagens e depoimentos para quando o pior acontece.

No caso de Silvio, porém, era diferente. A família nunca permitiria algo do tipo — e com toda razão. Por isso, o SBT não foi o primeiro a noticiar sua partida. Muitos acharam que seria natural que a emissora tomasse a frente, mas, como bem disse a apresentadora Simone Queiroz ao entrar no ar, era preciso “administrar a própria dor” e entender o que estava acontecendo antes de comunicar ao país.

‌



Durante as homenagens, as orientações eram claras: Silvio não queria uma cobertura triste ou exagerada sobre sua morte. A proposta era celebrar sua vida. A ideia era manter o espírito que ele sempre transmitiu — leve, alegre, divertido. Ainda que a tristeza fosse inevitável.

Eu já havia participado, pela RECORD, da cobertura da despedida de Gugu — fui o repórter que narrou, ao vivo, a chegada do corpo no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda assim, não conseguia acreditar que agora estava vivendo o adeus ao maior comunicador que o Brasil já teve.

‌



E não se trata de idolatria, sabe? Para quem trabalha com comunicação, Silvio Santos é o grande referencial. Minha maior frustração foi não ter tido a oportunidade de me apresentar a ele, de apertar sua mão. Colegas que tiveram essa chance contam que a sensação era quase paralisante.

Algum tempo depois de sua morte, entrevistei a filha dele, Silvia Abravanel. Compartilhei essa frustração e ela me tranquilizou dizendo: “Pode ter certeza de que ele já te viu. Meu pai era muito observador.”

Quando alguém com a genialidade de Silvio Santos morre, é como se o mundo perdesse um pouco da sua cor. A nova geração, da qual eu faço parte, ainda não parece pronta para seguir. Não me refiro a substituir quem é insubstituível. Falo de dar continuidade à história com a mesma grandeza. Falo de construir uma trajetória robusta.

Já não temos mais Jô Soares, Gugu, Hebe Camargo, Ricardo Boechat, Marcelo Rezende, Gil Gomes… e tantos outros que marcaram época.

Sim, todos nós vamos morrer um dia. Com eles não seria diferente. E não quero romantizar a perda. Mas é inegável: a televisão — e a comunicação, no geral — perde um pouco de sua força a cada vez que uma referência como essa parte.

No dia 17 de agosto, completa-se um ano desde que Silvio parou de sorrir e cantar. Do mundo, ele não levou nada além do nosso carinho, respeito e admiração.

Quem diria que, um dia, Silvio Santos faria o Brasil chorar?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.