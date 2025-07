‘Vocês não sabem o prazer que é estar de volta’ Escrever é bom, mas escrever sobre o que se ama é muito melhor. Estou de volta ao R7, às quintas-feiras, para a nossa ‘Conversa’ de sempre Conversa de Repórter|Lucas CarvalhoOpens in new window 10/07/2025 - 03h47 (Atualizado em 10/07/2025 - 03h47 ) twitter

O título deste texto é uma frase icônica dita por uma personagem de novela há muito tempo, mas decidi me apropriar dela para descrever este momento. É, realmente, um prazer voltar a conversar com você por aqui. Da última publicação, em fevereiro do ano passado, até hoje, muita coisa mudou. E mudou completamente.

A começar pela decisão de deixar a RECORD, naquele período, depois de quase seis anos como repórter da casa. Sempre fui muito inquieto e movido a desafios. Naquele mês — fevereiro de 2024 — fui chamado para fazer parte da estreia de um novo programa no SBT. Por alguma razão, senti que era preciso me entregar à incerteza do desconhecido. E assim fiz.

Durante um ano, participei de diversas reportagens marcantes e nem todas eram policiais ou do cotidiano. Algumas me levaram mais para o entretenimento e, confesso, adorei a experiência de testar o Lucas comunicador, no sentido mais amplo da palavra.

Até participação em novela infantil eu tive! Aliás, isso merece uma conversa à parte, porque há muitos bastidores incríveis numa superprodução como essa.

‌



Nesse tempo em que respirei novos ares, pude também experimentar o que há tempos eu almejava: me tornar apresentador. Depois de quase 15 anos trabalhando como repórter em cidades do interior de São Paulo e na própria capital, eu me sentia pronto para assumir essa nova etapa da minha carreira.

Faltava apenas a oportunidade e, finalmente, ela veio. Passei a integrar a escala de apresentadores “reservas” do SBT e, de repente, me vi ancorando um jornal para todo o Brasil.

‌



As coisas estavam fluindo muito bem e, sinceramente, eu acreditava que poderia evoluir ainda mais nessa função. Até que, novamente, me deparei com outra reviravolta: recebi um convite para ser titular do Balanço Geral Manhã, da RECORD, em Campinas.

A ligação veio numa quinta-feira e a estreia estava marcada para a segunda. Entre tantas dúvidas, uma certeza: aquela poderia ser a melhor chance de virar a chave da minha trajetória.

‌



Mas, imagine só: eu estava em uma emissora de rede nacional, com a chance de falar com o Brasil inteiro. Estava sendo visto e valorizado. Como deixar tudo isso pra trás?

Naquele momento, eu não buscava prestígio, e sim realizar um sonho. E a RECORD, que me projetou nacionalmente como repórter, havia aprovado meu nome para assumir o programa em uma das afiliadas mais importantes da emissora.

Tenho comigo algo que alguns chamam de intuição, mas que, para mim, soa com naturalidade quando estou muito convicto do que quero. Apesar dos receios, sou levado pelas minhas decisões como se uma força maior brotasse do meu peito.

Assim, há cinco meses, estou de volta ao GRUPO RECORD e, agora, como colaborador do GRUPO THATHI de Comunicação, responsável pela emissora na extensa região de Campinas.

Hoje, sou apresentador. Um apresentador que não se despediu da veia de repórter, mas, apenas, fez uma pausa das ruas. E, como se já não fosse maravilhoso viver tudo isso, recebi — com muito carinho — o convite da Bia Cioffi, diretora de Conteúdo Digital da RECORD e eterna entusiasta deste blog, para retomar nosso espaço aqui no R7.

Não pensei duas vezes. Claro que aceitei o convite! Escrever é algo que encaro como terapia. Escrever é bom, mas escrever sobre o que se ama é muito melhor. Aqui, todas as quintas-feiras — como foi durante três anos — vamos conversar sobre jornalismo, comunicação, histórias, bastidores do que vivi, detalhes do que contei na televisão e, às vezes, até coisas aleatórias sobre a vida.

Este espaço, agora, também ganha um plus: o Conversa virou podcast! Às segundas-feiras, apresento um programa no YouTube com entrevistas muito legais com comunicadores que você já conhece das telinhas. Vou compartilhar por aqui os episódios que já foram ao ar e os que ainda virão.

Enfim, temos muito assunto pra colocar em dia. Como você viu, muita coisa mudou, menos um detalhe: quando eu começo a conversar, não paro mais. Olha só o tamanho deste texto de reestreia!

Deixo para falar mais na próxima conversa. Até lá, meus amigos!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.