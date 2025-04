Fundo de investimento para o agronegócio disponibiliza R$ 200 milhões para produtores O FIDC da Audax Capital contará com inteligência artificial e gestão de risco para garantir eficiência na concessão de crédito Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/04/2025 - 09h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h32 ) twitter

Fundo de investimento para o agronegócio Foto cedida : AgroGalaxy

A AgroGalaxy, uma das principais plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, protocolou nesta semana uma proposta para a venda de créditos vencidos, com valor nominal de R$ 683,27 milhões, como parte de sua estratégia de captação de recursos em meio à recuperação judicial. O pedido de recuperação judicial da companhia, feito em setembro do ano passado, gerou preocupação no mercado agro.

Diante desse cenário, a Audax Capital lançou seu novo fundo FIDC Agro.

Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital Foto cedida: Audax Capital

“Já esperamos uma recuperação do setor no próximo semestre, a partir de agosto, com a nova safra, e uma aceleração mais forte em 2026. O crédito para o agro é muito específico e, quem não conhece bem o que está fazendo, corre o grande risco de sofrer um default. É preciso ter um controle rigoroso de risco, que envolve fatores como clima, localização e uma análise detalhada”, disse Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital.

A companhia investiu em Inteligência Artificial (IA), que realiza uma análise detalhada de todas as empresas e seus fornecedores.

“Dessa forma, conseguimos determinar com precisão, por exemplo, a capacidade de pagamento do cedente e dos sacados. Além disso, a IA também nos ajuda a analisar todas as notificações, eliminando erros ou negligências humanas. Nosso time de tecnologia representa 20% do nosso quadro de colaboradores e investimos mais de R$ 2 milhões anuais nesse setor para otimizar nossos processos e mitigar qualquer risco”, explicou Da Mata.

