Investimentos em AgTechs somam R$ 1,13 bilhão em 2024 Relatório do Itaú BBA mostra cautela dos investidores, que apostam em soluções financeiras e tecnologias aplicadas no pré-porteira Mundo Agro|Fabi Gennarini 04/08/2025 - 15h00

Matheus Borella, líder em Estratégia e Inovação no Agronegócio no Itaú BBA Foto cedida: Itaú BBA

O relatório anual do Itaú BBA, que analisa tendências de inovação no agronegócio, apontou que os investimentos em AgTechs brasileiras totalizaram R$ 1,13 bilhão em 2024, distribuídos em 50 rodadas. O volume é inferior ao registrado em anos anteriores. O estudo revelou ainda uma mudança no perfil dos aportes: menor valor por rodada e maior foco em startups que atuam antes da porteira — ou seja, na preparação da produção.

“Há uma readequação no mercado. Em vez de grandes rodadas em empresas mais maduras, vemos um movimento em direção a soluções mais enxutas, com retorno mais rápido e aderência direta ao produtor”, explicou Felipe Moura, analista de inovação agro do Itaú BBA.

O aumento do custo do dinheiro, a alta dos juros e a volatilidade dos preços das commodities, que afetaram a margem operacional de produtores e investidores, foram alguns dos fatores que influenciaram esse cenário.

Mesmo assim, o Brasil se mantém como um dos polos mais relevantes do agronegócio digital global, com cerca de 1.800 AgTechs mapeadas em 2024.

‌



Ainda segundo o relatório, as Agfintechs responderam por 32% dos aportes realizados no ano.

“O produtor rural tem demandado soluções que tragam liquidez, controle financeiro e previsibilidade. É um reflexo direto do aperto no caixa”, disse Mariana Lemos, CEO da TerraCred, Agfintech que recebeu aporte de R$ 18 milhões em 2024.

‌



Startups que desenvolvem bioinsumos, sementes geneticamente melhoradas e plataformas de previsão climática baseada em inteligência artificial, também chamaram atenção dos investidores.

Apesar do otimismo com o avanço tecnológico, o estudo alerta a baixa conectividade em regiões rurais, a falta de capacitação digital e a dificuldade de escalar soluções fora do eixo Sul-Sudeste.

‌



Com a expectativa de maior estabilidade macroeconômica e avanço da conectividade 5G em áreas agrícolas, a projeção para 2025 é de recuperação gradual no volume de aportes, mas com manutenção do perfil conservador.

“O investidor está mais seletivo, mas não menos interessado. A inovação continua sendo estratégica para o agro, especialmente diante das exigências de sustentabilidade e rastreabilidade que vêm do mercado internacional”, concluiu Moura.

