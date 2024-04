Pré-candidato à reeleição em Luziânia, Diego Sorgatto lidera pesquisa Real Time Big Data

Alto contraste

Pesquisa do Real Time Big Data encomendada pela RECORD sobre a disputa à Prefeitura de Luziânia (GO), divulgada nesta quarta-feira (3), mostra que o atual prefeito da cidade, Diego Sorgatto (União Brasil), tem 44% das intenções de voto no cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores). Sorgatto é também o primeiro colocado no cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são informados), com 23%.

No levantamento estimulado, a vice-prefeita de Luziânia, Diretora Ana Lúcia (PSDB), é a segunda colocada, com 25%. Na sequência, aparecem o ex-prefeito e deputado estadual Cristóvão Tormin (PRD), com 10%; e Eliel Junior (PRTB), com 6%. Votaram nulo ou branco 8%, enquanto 7% disseram não saber em quem votar ou não responderam.

O instituto ouviu 800 eleitores de Luziânia entre 1º e 2 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número GO-00285/2024.

Veja os cenários da pesquisa

No cenário estimulado, Diego Sorgatto tem 44%, e Diretora Ana Lúcia, 25%, Veja todos os números abaixo:

No cenário espontâneo, Sorgatto também aparece à frente, com 23%, seguido novamente pela Diretora Ana Lúcia, que tem 5%. Veja:

De acordo com a pesquisa, a administração do prefeito Sorgatto é aprovada por 63% dos eleitores, enquanto 29% a desaprovam. Não souberam e não responderam somaram 8%.

O levantamento avaliou também o desempenho do governador Ronaldo Caiado. O governador é aprovado por 84% e desaprovado por 12%. Não sabe, não respondeu totalizaram 4%.

