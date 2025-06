Apresentadora da RECORD NEWS, Kelly Godoy é eleita jornalista mais admirada do agronegócio

A RECORD NEWS foi premiada como veículo geral mais admirado do agronegócio , resultado da cobertura do setor como um dos poucos representantes da televisão aberta. Kelly Godoy, apresentadora do Agro Record News e do Record News Rural , foi eleita como jornalista mais admirada da área pelo segundo ano consecutivo.



O evento, organizado pelo portal Jornalistas&Cia, homenageou profissionais e publicações, com vencedores escolhidos por votação. Este reconhecimento reflete o compromisso da emissora em cobrir o segmento, com presença em importantes feiras, como a Agrishow e a Rondônia Rural Show .