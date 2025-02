Cerca de 30 corpos já foram resgatados do Rio Potomac; Pentágono anuncia que irá abrir investigação

Cerca de 30 corpos já foram resgatados após a colisão de um avião comercial da American Airlines com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, em Washington, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (29). Sessenta e quatro pessoas estavam a bordo do avião, e três soldados em treinamento no helicóptero.



O Pentágono, departamento de Defesa dos EUA, afirmou que abrirá investigação. A agência de notícias Reuters divulgou que houve uma tentativa de comunicação da torre de comando com o helicóptero, alertando para a possibilidade de colisão. Em uma rede social, o presidente Donald Trump afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada.