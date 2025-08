Aumento de mortes por câncer colorretal no Brasil preocupa especialistas Projeção indica crescimento de até 36% nas mortes por câncer colorretal até 2040, segundo Fundação do Câncer Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Estudo prevê aumento de 36% nas mortes por câncer colorretal no Brasil até 2040.

Crescimento das mortes será de 35% entre homens e 37,63% entre mulheres, com Sudeste concentrando maior número de casos.

Falta de programas de rastreamento precoce é crítica para diagnósticos tardios, segundo especialistas.

Com diagnóstico precoce, chances de cura podem chegar a 95%, destacando a urgência de ações eficazes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um estudo da Fundação do Câncer prevê um aumento de 36% nas mortes por câncer colorretal no Brasil até 2040, com crescimento de 35% entre homens e 37,63% entre mulheres. A região Sudeste deverá concentrar o maior número absoluto de óbitos.

Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, ressalta a falta de programas de rastreamento precoce como um fator crítico para diagnósticos tardios no país. Ela destaca a importância de exames preventivos e hábitos saudáveis para reduzir riscos associados à obesidade, tabagismo e má alimentação.

A recente morte da cantora Preta Gil trouxe atenção para a urgência de políticas de rastreamento eficazes no Brasil. Com diagnóstico precoce, as chances de cura podem chegar a 95%. Especialistas enfatizam a necessidade de ações individuais e governamentais para enfrentar o aumento projetado.

Veja também

‌



‘Ucrânia se tornou cenário da guerra disputada entre grandes potências’, analisa especialista

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda Índia pode sofrer sanções por relação com a Rússia e se diz injustiçada por EUA e UE Entenda os desafios para a implementação da jornada mínima de 35 horas nas escolas integrais Mortes por câncer colorretal, como o de Preta Gil, podem aumentar 36% no Brasil em 15 anos Massa de ar polar derruba temperaturas no Centro-Sul do país; veja a previsão do tempo Brasil não deveria envolver terras raras em negociações sobre tarifaço de Trump, diz economista Dólar cai para R$ 5,50 e economista avisa: 'Vai ser bem difícil pensar num câmbio menor' Petrobras vai participar de programa de incentivo às florestas produtivas Análise: diálogo entre Brasil e Estados Unidos não deve avançar muito mais do que já avançou Por que o Brasil, depois de dois anos, está vivendo um 'inverno com cara de inverno'? Colisão entre carro e caminhonete deixa quatro mortos na LMG-413, em Araguari (MG) Rússia está convicta e não vai parar mesmo com pressão dos EUA, diz especialista Primeiros data centers de IA no Brasil podem consumir energia equivalente a de 16,4 milhões de casas Ações do Hamas prejudicam discussões sobre criação do Estado palestino, diz especialista Índia pode ter sido sancionada pelos EUA por não comprar caças F-35, explica professor Tarifaço: Brasil tem pouco dinheiro para ajudar setores afetados, afirma economista Rejeição da Coreia do Norte ao diálogo escalona tensões na Ásia, analisa especialista Análise: mercado chinês pode ser alternativa para exportação do café brasileiro Análise: Hamas ‘dá tiro no próprio pé’ com divulgação de vídeo de refém