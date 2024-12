A médio prazo, toda a economia brasileira será beneficiada por acordo com a UE, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News , o professor do FGV Agro Felippe Serigati comentou os impactos do acordo entre a União Europeia e o Mercosul na economia brasileira. O tratado foi assinado na manhã desta sexta-feira (6), após 25 anos de negociações. Ele ainda precisa ser aprovado pela Comissão Europeia e pelo Parlamento europeu para entrar em vigor. A França, que mantém medidas agrícolas protecionistas, é contra.



“No médio prazo, praticamente todo mundo [seria beneficiado pelo acordo]. Sejam produtores, industriais ou consumidores, de ambos os lados, que teriam acesso a produtos de melhor qualidade com custos menores. A própria indústria brasileira, que há dez, 15 anos, apresentava resistência, parece que está convencida. Naturalmente, o agronegócio brasileiro também seria beneficiado”, disse Serigati.