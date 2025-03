‘Abrir novos mercados é importante’, afirma especialista sobre possível acordo Mercosul-Japão

"É muito importante para qualquer empresa, inclusive o Brasil como nação, que tenha diversos clientes", afirma Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, ao comentar um possível acordo de livre-comércio entre Mercosul e Japão , colocado em pauta na visita do presidente Lula ao país asiático nesta semana.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), o especialista explica que, atualmente, 46% da exportação de carne brasileira tem como destino a China, o que gera uma dependência.



“Abrir novos mercados é importante, apesar de que o Brasil tem mais de 150 destinos para a carne brasileira , então a gente já tem isso pulverizado. Mas parceiros fortes, como, por exemplo, Japão, Estados Unidos e outros, são fundamentais na base de clientes do Brasil.”