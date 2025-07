Acordo de cessar-fogo em Gaza tem grande chance de êxito, diz analista

Donald Trump anunciou, na última terça-feira (1º), que Israel concordou com as condições necessárias para um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza . Em declaração, o presidente americano afirmou que uma proposta final seria entregue pelos países mediadores ao grupo terrorista Hamas . Também na terça, autoridades americanas e representantes israelenses se reuniram para discutir o conflito.



O cessar-fogo teria duração de 60 dias, sendo visto como necessário para o fim da guerra. O governo israelense não confirmou a informação de Trump, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que a maioria dos integrantes do governo apoiaria um acordo que priorizasse a libertação dos reféns . Já um representante do grupo terrorista disse que o grupo está pronto para receber qualquer iniciativa que levasse ao fim do conflito. Uma delegação do Hamas deve se reunir com mediadores do Egito e do Catar para discutir a proposta.



"Agora é o momento onde Israel, tendo atingido o seus principais alvos militares, pretende conversar", comenta Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (2). Segundo Furriela, um fim definitivo da guerra é difícil, mas um cessar-fogo é possível, pois o grupo terrorista Hamas está enfraquecido, tendo sofrido muitos ataques e com lideranças mortas.



O analista comenta ainda que parte do enfraquecimento do Hamas se dá pela perda de apoio do Irã , que se envolveu em uma guerra com Israel, está em um cessar-fogo com Tel Aviv e perdeu a rota de entrega via Síria, que parou de apoiar Teerã após a troca de governo.