Acordo deve ser benéfico para os dois lados, diz especialista sobre Ucrânia e Estados Unidos

O governo de Kiev afirmou que houve um progresso nas negociações com os Estados Unidos relacionadas aos minerais estratégicos . Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, diz que o acordo deve ser benéfico para ambos os lados. Além de ter que “trazer benefícios, especialmente para a Ucrânia, que precisa se reconstruir economicamente”, ressalta.



A ministra ucraniana da Economia disse que o pacto pode criar oportunidades de investimento e desenvolvimento no país e completou que o texto deve passar por votação no Parlamento antes de qualquer imposição. Donald Trump defende que o tratado é uma forma de compensação pela ajuda militar e econômica fornecida por Washington a Kiev durante a guerra.



Segundo Pasquarelli, a Ucrânia só resistiu tanto tempo no conflito — que dura mais de três anos — devido aos EUA, e que a participação ucraniana não seria possível apenas com o apoio da Europa. “Dependem do investimento norte-americano e das posições de defesa, caso, eventualmente, seja negociado um acordo de paz entre os países”, finaliza.