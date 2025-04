Acordo para limitar avanço nuclear do Irã custará muito para os Estados Unidos, analisa especialista

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse nesta quarta-feira (16) que o Irã não está longe de obter uma bomba nuclear . O representante do órgão, encarregado de verificar o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, está no país árabe e deve se reunir com o diretor do programa.



O governo do Irã defende o uso nuclear para fins civis, principalmente na geração de energia, e afirma que o tema do enriquecimento de urânio não é negociável para o país. No próximo sábado (19), representantes do Irã e dos Estados Unidos devem se reunir em nova rodada de negociações indiretas para limitar o programa nuclear.



“Os Estados Unidos estão tentando negociar algo com o Irã, que, ao mesmo tempo, está diretamente envolvido com China e Rússia. Caso realmente ocorra um acordo, ele será muito custoso no sentido de compensações que os EUA vão ter que dar ao Irã, que não vai abrir mão de uma maneira tão fácil desse acordo com os dois países”, afirma o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli, em entrevista ao Conexão Record News .