Acusação chinesa sobre ataques cibernéticos ‘inviabiliza’ acordo com os EUA, diz especialista

As forças de segurança chinesas afirmaram, nesta terça-feira (15), que três agentes secretos americanos foram identificados como responsáveis por ataques cibernéticos realizados em março, durante um evento esportivo.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vladimir Feijó, doutor em direito internacional e professor, diz que a acusação contribui para “incerteza e inviabilidade no cenário momentâneo de fechar algum acordo” entre a China e os Estados Unidos .



O órgão chinês de vigilância de segurança digital afirmou que registrou mais de 270 mil ataques cibernéticos contra sistemas de informação relacionados com os Jogos Asiáticos de Inverno. As ações foram concentradas nos sistemas de gestão e envio de dados do evento, além dos pagamentos com cartão.



Segundo Feijó, os ataques têm conexão com a “guerra informacional” entre os países. “Então, o sistema de espionagem, os investimentos em tecnologia da informação, os semicondutores, a produção de chip e a inteligência artificial ” fazem parte desse contexto, completa o professor.