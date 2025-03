'Agora é a Rússia que pede garantias de segurança', diz especialista sobre possível cessar-fogo

“Agora é a Rússia que pede garantias de segurança”, afirma Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, sobre o possível acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA, para o Conexão Record News desta quarta-feira (12). O professor explicou que a preocupação russa se dá por conta de reuniões que a Europa tem feito para mandar forças de paz para apoiar Kiev, visto que Zelensky acusa Putin de descumprir 25 acordos de cessar-fogo.



A Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias. Marco Rubio , o secretário de Estado americano, liderou as negociações na Arábia Saudita e afirmou que agora falta a aprovação da Rússia. O secretário também prometeu o reestabelecimento da ajuda militar e o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia.



Trump afirmou que autoridades americanas devem conversar com o Kremlin ainda nesta quarta-feira (12) e mencionou a possibilidade de convidar Zelensky para outra conversa na Casa Branca.