Alta no preço das hospedagens no Pará ‘não pode ser caracterizada como abusiva’, aponta especialista

“Essa elevação não pode ser caracterizada como abusiva”, alerta Dennis Verbicaro, presidente da Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará, sobre os altos preços cobrados por hospedagens em Belém para a COP30 .



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (7), Verbicaro destaca que “o foco principal está nas hospedagens geridas por plataformas eletrônicas”. Ele explica que os órgãos de defesa do consumidor já notificam essas empresas para alertar tanto os proprietários quanto os usuários sobre valores fora da média de mercado .



O especialista lembra que os preços abusivos afetam toda a economia local. “Os demais agentes econômicos ficam diretamente impactados com essa perda”, afirma. Ele diz ainda que ações já resultaram na redução dos valores cobrados e que novas medidas devem impedir que a imagem do evento e do país seja prejudicada.