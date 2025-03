Análise: A política doméstica sul-coreana é complexa, explica especialista

A Justiça da Coreia do Sul pediu a suspensão do mandado de prisão do ex-presidente, Yoon Suk Yeol, acusado de insurreição, após pedir Lei Marcial para o país, nesta sexta-feira (7) — porém, o pedido não é imediato e pode ser revogado.



Para comentar sobre o assunto, o Conexão Record News convidou nesta sexta (7) Paulo Velasco, professor de política internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o professor, a política doméstica sul-coreana é complicada há algum tempo, apresentando uma forte polarização politica, principalmente no Parlamento.



“Ele (Yoon) acabou sofrendo um processo de impeachment, é retirado do poder e a Suprema Corte pode decidir a perda de mandado em definitivo” explicou Velasco, que também comentou sobre o processo de insurreição que o ex-presidente também está passando, afirmando que esse crime na Coreia Sul é muito grave, podendo terminar na prisão perpétua de Yoon .