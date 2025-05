Análise: ao que tudo indica, assassinato de funcionários da embaixada israelense foi antissemitismo

“Pelo que tudo indica, pela atitude do agressor, realmente é uma questão que envolve antissemitismo”, afirma Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (22) sobre o atentado contra dois funcionários da embaixada israelense nos Estados Unidos .



Segundo Furriela, antissemitismo é um dos crimes mais repudiados internacionalmente, chegando até mesmo a ter normas, acordos e tratados internacionais sobre o assunto, que não é regido apenas pela legislação local. O analista também comenta que o caso envolve a segurança pública, pois as autoridades locais precisam garantir a livre circulação das pessoas sem a preocupação de serem vítimas de crimes de ódio.



Dois funcionários da embaixada israelense nos Estados Unidos foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (22) em Washington. Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim estavam indo para um evento no Museu Judaico quando foram surpreendidos por tiros na porta do prédio e morreram no local.



A Confederação Israelita do Brasil condenou o ataque. A entidade apontou que a campanha de ódio contra o Estado judeu estimula a violência antissemita no mundo e expressou solidariedade às famílias, à comunidade judaica e ao Comitê Judeu-Americano, que organizou o evento.