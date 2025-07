Análise: China tem vantagem em guerra comercial por não depender de proteção dos EUA

Autoridades dos Estados Unidos e da China continuam, nesta terça-feira (29), as negociações na Suécia para resolver a guerra comercial . Não são esperados grandes avanços, mas os países podem concordar com uma nova extensão da trégua tarifária. Os encontros ainda podem abrir caminho para reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, no final do ano.



Segundo o professor de relações internacionais Kleber Galerani, em entrevista ao Conexão Record News , o mundo está “diante de um novo modelo de comércio global, baseado em barganhas bilaterais”. Ele alerta para a possibilidade de consequências “devastadoras” a médio e longo prazo: “Inflação mundial, retração industrial, instabilidades em mercados emergentes e um novo ciclo de protecionismo global”, elenca.



Sobre a China, Galerani afirma que, “ao contrário da Europa, Pequim não depende das seguranças dos Estados Unidos e sabe do poder que tem sobre as cadeias produtivas globais”, o que inclui o controle de terras raras e insumos tecnológicos. “No caso da Europa, é uma troca política, porque a Europa depende da proteção militar dos Estados Unidos [...]. Agora a China joga em uma outra liga”, explica.