Análise: Israel tem absoluta vantagem sobre terroristas do Hamas em negociação de cessar-fogo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , afirmou que o encontro com Donald Trump se concentrou em um plano para libertar os 50 reféns que estão há mais de um ano e meio em poder dos terroristas do Hamas. O premiê também destacou que está determinado em eliminar as capacidades militares do grupo terrorista. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio , Steve Witkoff, disse que as negociações estão avançando e um acordo pode ser fechado até o final da semana. A proposta inclui um cessar-fogo de 60 dias , com a libertação gradual de reféns.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (9), Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da UFF (Universidade Federal Fluminense), analisa a aplicação do acordo em um momento em que o grupo terrorista está enfraquecido, com Israel dominando grande parte do território de Gaza e com o apoio dos Estados Unidos: “Israel está em uma absoluta vantagem. Com a questão do Irã, nós deixamos de focar muitas vezes os conflitos na faixa de Gaza, os demais países árabes também não estão se movimentando no sentido de apoiar os palestinos”, completa.



Apesar do professor destacar a ajuda de grupos pró-Israel dentro do território, que atuam em confrontos com forças reminiscentes do Hamas , ele pontua a atuação de diversos outros grupos criminosos que estão aterrorizando a sociedade, impactando muito duramente a população civil palestina . Com esse cenário, Ferreira acredita ser necessário mais do que nunca a solução diplomática do conflito e a intermediação americana.



“Então, mais uma vez, todo o nosso trabalho é sempre no sentido de que a diplomacia e, mais uma vez, o papel central que os Estados Unidos têm. Não é à toa que essa já é a terceira visita que Netanyahu faz aos Estados Unidos, desde que Donald Trump assumiu a presidência do país pela segunda vez. Então, é fundamental que os Estados Unidos estejam absolutamente comprometidos com esse processo de paz”, conclui.