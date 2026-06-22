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Analistas de mercado veem mais um corte na Selic em 2026

Taxa básica de juros está em 14,25%, depois da redução pelo Copom na semana passada

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A pesquisa do boletim Focus sugere um novo corte na taxa de juros.

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