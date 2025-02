Ao se alinhar a Putin, Trump prioriza interesses dos EUA acima de aliados europeus, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli comentou a aproximação entre Rússia e Estados Unidos dentro do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) — que aprovou, na segunda (24), uma resolução estadunidense que adota uma posição neutra em relação à guerra na Ucrânia. O texto pede o fim rápido do conflito, uma paz duradoura e lamenta a perda de vidas, mas não critica Moscou.



Sobre a tendência de alinhamento com Vladimir Putin , o especialista afirma que os posicionamentos de Donald Trump refletem sua ideia de colocar em primeiro lugar os interesses norte-americanos. “Trump não está mais interessado em que todos ganhem. Se ele tiver que passar por cima dos seus ex-aliados europeus para conseguir medidas mais benéficas para ele e para os EUA, ele vai passar, mesmo que tenha que se aliar à Rússia”, diz.