Ataques russos a Kiev tornam cessar-fogo cada vez mais difícil, diz especialista

Os ataques russos à cidade de Kiev tornam um acordo de cessar-fogo cada vez mais difícil, afirma Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (24). Segundo autoridades ucranianas, foram lançados 70 mísseis e 145 drones contra várias regiões de Kiev. Até o momento, foram confirmadas nove mortes e mais de 70 feridos. O ataque é um dos maiores desde o início da guerra e aconteceram em meio à iminência das conversas por um acordo.



Furriela explica as dificuldades que as partes enfrentam para encontrar um denominador comum por um acordo de paz . “A guerra continua, prossegue. A Rússia continua atacando alvos estratégicos e, principalmente, vitimando muitos civis. O acordo fica cada vez mais difícil, porque as pretensões russas são muito difíceis de serem aceitas pela Ucrânia”, diz o especialista.