Banir trabalho da ONU com refugiados é uma forma de Israel proteger integridade, diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (29), Igor Lucena, doutor em relações internacionais, afirmou que a decisão israelense de banir o trabalho da Organização das Nações Unidas com refugiados é uma forma de retaliação e de proteger a própria integridade. Segundo Lucena, a ONU não deu respostas satisfatórias sobre a falta de informações sobre terroristas , mesmo com a infraestrutura do órgão, e denúncias do envolvimento com grupos criminosos. "Não estou dizendo que as Nações Unidas estavam infiltradas com grupos terroristas, mas existiam pessoas que usaram essas infraestruturas na Faixa de Gaza. [...] Armas, equipamentos e até mesmo, em alguns casos, projéteis e sistemas de construções de mísseis caseiros foram encontrados dentro desse órgão. Então, é uma situação muito complicada", completou.