Blinken não deve conseguir nenhum tipo de acordo no Oriente Médio, explica especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (22), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, afirmou que a ida de Antony Blinken , secretário de estado dos EUA, a Israel é uma forma de pressionar o país a tentar um possível cessar-fogo com os grupos terroristas, Hamas e Hezbollah. No entanto, Pasquarelli acredita ser muito difícil que um acordo seja firmado nos próximos dias entre as partes. Além disso, o especialista ressaltou a importância de um planejamento para quando o conflito acabar. "O plano pós-guerra é essencial. O que irá acontecer na Faixa de Gaza e no sul do Líbano."