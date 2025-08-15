Boa capacidade de absorção e vantagem logística: entenda a parceria comercial entre Brasil e México

Diante do tarifaço dos Estados Unidos , o agronegócio do Brasil ganhou espaço no mercado mexicano . O país é o que mais abriu espaço para produtos brasileiros do agro nos últimos anos e o governo tenta reforçar a relação.



Desde 2022, o México passou a comprar 22 itens que antes não importava do Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. São US$ 870 milhões (aproximadamente R$ 4 bilhões, na cotação atual) arrecadados através das vendas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (15), o economista Ricardo Buso diz que a expansão da parceria é viável, uma vez que o mercado mexicano tem “uma capacidade de absorção boa e ainda uma vantagem logística” por estar mais perto que dos Estados Unidos e de grandes mercados alternativos, como Índia, Rússia e China.



Buso explica que a parceria se iniciou em 2023 por uma necessidade mexicana, especialmente no mercado de carnes. “O México precisava combater sua inflação, combater sua fome, demandas sociais, e ainda a questão da dependência, uma diversificação. Não podia ficar sempre com os mesmos parceiros comerciais”, aponta.



O economista ainda detalha os desafios que a indústria frigorífica deve enfrentar a partir das tarifas. “Os americanos exigiam muito, mas pagavam muito. Existe uma margem muito importante para a indústria, para os frigoríficos, e agora vai ter que batalhar [por] outros parceiros comerciais ”, projeta.