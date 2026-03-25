Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil é um dos maiores desenvolvedores de vírus digitais

Esquemas de fraudes são ligados ao crime organizado para lavagem de dinheiro

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um relatório da Interpol, a polícia internacional, aponta o Brasil como um dos maiores desenvolvedores de vírus usados em golpes no mundo. Segundo o levantamento, as notificações de fraudes digitais cresceram 54% no último ano.




Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • INTERPOL
  • golpe
  • internet
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.